شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 41 درجة جنوبا.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الاثنين بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والصغرى المتوقعة حتى الاثنين كما يلى:

- الخميس 30 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 23.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 23.

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27.

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24.

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 27.

- الجمعة 1 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 23.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 23.

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27.

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24.

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 27.

- السبت 2 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 23.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة الصغرى 23.

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25.

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 28.

- الأحد 3 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 24.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة الصغرى 23.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27.

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 25.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 28.

- الاثنين 4 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 24.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة الصغرى 23.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27.

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 25.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 28.