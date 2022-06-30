شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فحص 11 مليونا و635 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف عن فيرس C بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن عن فيروس سي لطلاب المدارس كشفت على 11 مليونا و635 ألفًا و676 طالبا حتى الآن.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 419 فريقا طبيا تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكدت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، للحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس "سي"، فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد، بجميع فروع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.