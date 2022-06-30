شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الإجازات وخطوط ساخنة.. تعرف على استعدادات محافظة القاهرة لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال خطة لرفع كفاءة الشوارع والحدائق وتوفير الخدمات بكافة القطاعات، ويستعرض ”الخليج 365” هذه الخطة من خلال النقاط التالية.

1- تفعيل غرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة.

2- ربط الغرفة بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة.

3- تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم أثناء عيد الأضحى.

4- اعلان حالة الطوارئ في كافة مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام.

5- إلغاء إجازات العاملين بللقطاعات الخدمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

6- المرور الدورى على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات.

7- التنسيق بين التموين ومديريتى الطب البيطري ، والشئون الصحية لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات.

8- تكثيف حملات التفتيش علي اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة وإنشاء غرفة عمليات لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات.

9- وضع خطة تشغيلية لخطوط اتوبيسات النقل العام تناسب احتياجات المواطنين في العيد.

10- رفع حالة الطوارئ بهيئة النظافة وإيقاف الإجازات بين العاملين وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين وساحات الصلاة ورفع مخلفات الذبح أولًا بأول.

11- رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بها.

12- تعيين خدمات مرورية لمنع حدوث أي اختناقات مرورية ، وتخصيص اوناش لرفع الانتظار الخاطئ وتكثيف التواجد الأمني للتصدي لأى مخالفات، ومنع تواجد الباعة الجائلين.