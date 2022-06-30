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إلغاء الإجازات وخطوط ساخنة.. تعرف على استعدادات محافظة القاهرة لعيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال خطة لرفع كفاءة الشوارع والحدائق وتوفير الخدمات بكافة القطاعات، ويستعرض ”الخليج 365” هذه الخطة من خلال النقاط التالية. 

 

1- تفعيل غرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة. 

2- ربط الغرفة بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة. 

3- تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم أثناء عيد الأضحى. 

4- اعلان حالة الطوارئ في كافة مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام. 

5- إلغاء إجازات العاملين بللقطاعات الخدمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

6- المرور الدورى على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات. 

7- التنسيق بين التموين ومديريتى الطب البيطري ، والشئون الصحية لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات.

8- تكثيف حملات التفتيش علي اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة وإنشاء غرفة عمليات لتلقي أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات.

9- وضع خطة تشغيلية لخطوط اتوبيسات النقل العام تناسب احتياجات المواطنين في العيد. 

10- رفع حالة الطوارئ بهيئة النظافة وإيقاف الإجازات بين العاملين وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين وساحات الصلاة ورفع مخلفات الذبح أولًا بأول.

11- رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وإلغاء إجازات الأطباء العاملين بها. 

12- تعيين خدمات مرورية لمنع حدوث أي اختناقات مرورية ، وتخصيص  اوناش لرفع الانتظار الخاطئ وتكثيف التواجد الأمني للتصدي لأى مخالفات، ومنع تواجد الباعة الجائلين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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