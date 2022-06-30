شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد محطات توليد الكهرباء منذ 2014 وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
أولا: تم خلال الفترة إضافة قدرات توليد (بخارية– دورة مركبة– محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) لعدد (17) مشروعا جديدا بإجمالي قدرات حوالى 28676 ميجاوات، كالتالى:
1- تحويل 6 محطات التوليد الغازية إلى دورات مركبة بإجمالى قدرات 2440 م.و.
2- إنشاء 5 محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالى قدرات 17400 م.و.
3- إنشاء 5 محطات توليد بخارية بإجمالى قدرات 5200 م.و.
4-مشروع إنشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالى قدرات 3636 م.و.
ثانياً: مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة:
1- بلغت القدرات من طاقة الرياح 1634 ميجاوات.
2- بلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1631 ميجاوات.
3- تم خلال الفترة إضافة قدرات توليد من الطاقات المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية والمائية) لعدد (9) مشروعات بإجمالي قدرات حوالي 2616 ميجاوات منها 1491 م.و من الطاقة الشمسية.