شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد محطات توليد الكهرباء منذ 2014 وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية التى تمت خلال الـ8 سنوات الماضية منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث بلغت قدرات التوليد الكهربائية الاسمية حوالي 59893 ميجاوات، وهى الآتى:

أولا: تم خلال الفترة إضافة قدرات توليد (بخارية– دورة مركبة– محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) لعدد (17) مشروعا جديدا بإجمالي قدرات حوالى 28676 ميجاوات، كالتالى:

1- تحويل 6 محطات التوليد الغازية إلى دورات مركبة بإجمالى قدرات 2440 م.و.

2- إنشاء 5 محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالى قدرات 17400 م.و.

3- إنشاء 5 محطات توليد بخارية بإجمالى قدرات 5200 م.و.

4-مشروع إنشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالى قدرات 3636 م.و.

ثانياً: مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة:

1- بلغت القدرات من طاقة الرياح 1634 ميجاوات.

2- بلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1631 ميجاوات.

3- تم خلال الفترة إضافة قدرات توليد من الطاقات المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية والمائية) لعدد (9) مشروعات بإجمالي قدرات حوالي 2616 ميجاوات منها 1491 م.و من الطاقة الشمسية.