شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع اللحوم وأسعارها بمنافذ وزارة التموين.. 85 جنيها للحوم البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموبن والتجارة الداخلبة، بزيارة ضخ كميات اللحوم بمنافذ الشركات التابعة للوزارة لتلبية احتياجات المواطنين خاصة مع زيادة الإقبال على شراء اللحوم خلال أيّام عيد الأضحى المبارك،

- طرح اللحوم الطازجة السودانى بسعر 115 جنيها للكيلو.

- طرح اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 85 جنيها.

- طرح اللحوم الضانى المبردة السوداني بسعر 130 جنيها للكيلو.

- طرح الخراف الحية بسعر 90 جنيها للكيلو القائم.