شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية عن ظهور آمال ماهر: السوشيال ميديا ضخمت الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق طارق مرتضي، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، على ظهور المطربة أمال ماهر في فيديو تتحدث فيه للجمهور لطمأنته عليها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إن السوشيال ميديا ضخمت الموقف، مضيفة أن أمال ماهر أكدت أنها كانت مريضة بفيروس كورونا، معلقا: "لم يكن هناك داعي لحالة الافتكاسات اللي حصلت، وليس دور النقابة اقتحام حياة الأعضاء وأسرة الفنانة أكدوا أنها بخير".

وأوضح أن هناك سيناريوهات غريبة انتشرت حول وضع المطربة أمال ماهر، ولم يتوقف الأمر على نشطاء السوشيال ميديا، بل هناك إعلاميين تدخلوا في الأمر ووضعوا سيناريوهات خيالية عن حالة أمال ماهر، وساهموا في نشر الشائعات، منوها بأن أمال ماهر بخير وهو ما أكدت عليه النقابة منذ بداية ظهور الشائعات.