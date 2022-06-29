شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية عن ظهور آمال ماهر: السوشيال ميديا ضخمت الموقف والان مع تفاصيل الخبر
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إن السوشيال ميديا ضخمت الموقف، مضيفة أن أمال ماهر أكدت أنها كانت مريضة بفيروس كورونا، معلقا: "لم يكن هناك داعي لحالة الافتكاسات اللي حصلت، وليس دور النقابة اقتحام حياة الأعضاء وأسرة الفنانة أكدوا أنها بخير".
وأوضح أن هناك سيناريوهات غريبة انتشرت حول وضع المطربة أمال ماهر، ولم يتوقف الأمر على نشطاء السوشيال ميديا، بل هناك إعلاميين تدخلوا في الأمر ووضعوا سيناريوهات خيالية عن حالة أمال ماهر، وساهموا في نشر الشائعات، منوها بأن أمال ماهر بخير وهو ما أكدت عليه النقابة منذ بداية ظهور الشائعات.
وهنأت النجمة آمال ماهر المصريين فى فيديو حصري نشرته ”الخليج 365”، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو التي يحتفل بها الشعب المصرى بها غداً الخميس، وقالت في فيديو خاص لـ"الخليج 365": "كل سنة وأنتم طبيبن وأحب أقول لكل جمهورى انتظرونى قريبا".
وطمأنت آمال ماهر الجمهور عليها بعد غيابها الفترة الماضية، وقالت: "جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللى فاتت ماكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا".
وأضافت: "ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخوف اللى شوفته ولمسته.. الحمد لله وده إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قريب".