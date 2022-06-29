شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يدعو نظيره الجزائرى لزيارة مصر والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد -

دعا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، عقب أعمال اللجنة العليا المشتركة الثامنة بين مصر والجزائر، نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان لزيارة مصر، موضحا أن انعقاد الدورة الثامنة بين مصر والجزائر يأتي تزامنا مع اقتراب الاحتفال بالعيد الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الخامس من يوليو المقبل. دعا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، عقب أعمال اللجنة العليا المشتركة الثامنة بين مصر والجزائر، نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان لزيارة مصر، موضحا أن انعقاد الدورة الثامنة بين مصر والجزائر يأتي تزامنا مع اقتراب الاحتفال بالعيد الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الخامس من يوليو المقبل.

وأكد رئيس الوزراء، انه تم التوقيع علي العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين، وضرورة وضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذه الاتفاقيات لخدمة شعبي البلدين.

وعقب انتهاء مراسم الاستقبال في مطار هواري بومدين الدولى، بالعاصمة الجزائرية، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيارة "مقام الشهيد" بمدينة الجزائر ووضع إكليلاً من الزهور تكريما لأرواح شهداء الجزائر الأبرار.

ورافق رئيس الوزراء فى زيارة النصب التذكاري من الجانب الجزائرى عبدالباقى بن زيان، وزير التعليم العالى، وأعضاء الوفد الوزارى المصرى، وسفير مصر لدى الجزائر.

وأعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بزيارة النصب التذكاري لشهداء حرب التحرير، تزامناً مع قرب حلول الذكرى الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، موجهاً تحية إجلال لأرواح كل الأبناء الجزائريين البررة، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة، دفاعا عن وطنهم، وفي سبيل تحرير أرضهم، وإعلاء مبادئ الحرية والاستقلال لدولة الجزائر الشقيقة.