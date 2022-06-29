شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور الأمانة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندريّة وسائر الكرازة للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك فى مصر، مقرّ الأمانة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، ببيروت.

وحضر اللقاء الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشيّة سوهاج للأقباط الكاثوليك، والزائر البطريركى بلبنان، ودول الخليج، والأب أنطونيوس مقار، راعى الأقباط الكاثوليك فيلبنان.

وكان فى استقبال الأب البطريرك الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، الدكتور ميشال عبس، بجانب فريق الأمانة العامة من مختلف الدوائر.

وبدأ اللّقاء بالصلاة الجماعيّة برئاسة الأنبا إبراهيم إسحاق، بمناسبة عيد الرّسولين بطرس وبولس، تلاها جلسة للتعارف والمناقشة.

ومن جهّته، عرض الأنبا إبراهيم إسحق أبرز الأنشطة، الّتى قام بها خلال جولته فى لبنان مشيرًا إلى بعض التعيينات الجديدة، الّتى أُقرّت فى الكنيسة القبطيّة الكاثوليكية بمصر.

وأشاد بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بدور مجلس كنائس الشرق الأوسط، خاصة وأنّه فرصة تجمع المختلفين، وتقرّب المسافات فيما بينهم.

وفى سّياق متصل، تحدث الأنبا توما حبيب حول مهامه كزائر رسولى فى رعاية أبناء الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة بلبنان، ودول الخليج، كما قدّم الأب أنطونيوس مقار لمحة عن مسار الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة بالبلاد، والعمل الّذى تقوم به لاحتضان أبنائها، داعيًا مجلس كنائس الشرق الأوسط، للعمل معًا فى تنفيذ مشاريع مستقبليّة فيلبنان.

وبدوره، رحّب الدكتور ميشال عبس بغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والوفد المرافق، شاكرًا له على هذه البادرة والزيارة، مؤكّدًا على أهميّة التعاون مع الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة.