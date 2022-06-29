شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الدينى بالأوقاف يهنئ مدير أوقاف المنيا لحصوله على الدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم القطاع الديني بوزارة الأوقاف، برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز، بالتهنئة للشيخ الدكتور حسانين عبد الحكم حسانين مدير مديرية أوقاف المنيا لحصوله على درجة الدكتوراه من كلية الآداب جامعة المنيا بتقدير مرتبة الشرف الأولى عن موضوع: "دفع الشبهات عند الإمام الفخر الرازي من خلال تفسيره".
وفى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى أسماء الناجحين بالفرقة الثانية بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2021/ 2022م، على النحور التالى:
وعقد الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، اجتماعًا بقيادات القطاع الديني اليوم الأربعاء، بشأن الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك 1443هـ بالساحات والمساجد الكبرى.
ووجه رئيس القطاع الديني، مديري المديريات بسرعة إعداد الساحات والمساجد الكبرى بالتنسيق مع من يفوضه المحافظون كل في محافظته فيما يتصل بإعداد ساحات الصلاة ، على أن تقوم كل مديرية بالإعداد لصلاة عيد الأضحى بجميع المساجد الكبرى والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إلى جانب الساحات التي تقام بها صلاة العيد تيسيرًا على الجميع وبخاصة كبار السن ومن لا يتمكنون من الذهاب إلى الساحات.