شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة تعقد اجتماعاً بشرم الشيخ لمتابعة استعدادات المنشآت الفندقية لمؤتمر COP 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعاً بمدينة بشرم الشيخ لمتابعة استعدادات المنشآت الفندقية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" المقرر عقده في نوفمبر القادم.

حضر الاجتماع الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وممثلون عن غرفة المنشآت الفندقية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وفريق العمل من الوزارة المتواجد بشرم الشيخ، وعدد من ممثلى المنشآت الفندقية فى شرم الشيخ.

واستهلت نائب الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن نجاح هذا المؤتمر سوف يكون له بالغ الأثر في التأكيد على قدرة مصر لتنظيم المؤتمرات الدولية الهامة كما أنه يمثل استمرارا لنجاحات مدينة شرم الشيخ السابقة في استضافة العديد من المؤتمرات الدولية الهامة، وأن ذلك يصب بشكل مباشر في مصلحة السياحة المصرية والاقتصاد المصرى بوجه عام، وأشارت إلى الجهود والتنسيق الذى يتم بين كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، لافته أن حرص عدد كبير من ممثلي المنشآت الفندقية لحضورهذا الاجتماع يعكس اهتمامهم وتقديرهم لدورهم في إخراج مؤتمر "COP 27" بالصورة التي تليق بمصر وهو ما يأتي في إطار حرص وجهود الدولة في هذا الشأن.

وأوضحت أنه خلال الاجتماع تم مراجعة ومتابعة الإجراءات والاشتراطات التي يتم تطبيقها في المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ استعدادا للمؤتمر، والتي من بينها مراجعة الاشتراطات الصحية المطبقة بهذه المنشآت إلى جانب التأكد من مدى التزامها برفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقا لتصنيف كل منها وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن كما تم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات ومناقشة أية عوائق أو صعوبات للعمل على تذليلها.

وأكدت على أنه لن يكون هناك أي تهاون تجاه أية منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية وإجراءات السلامة وأن ذلك ليس قاصرا على فترة انعقاد المؤتمر ولكن بصفة مستمرة.

وأكدت أن شرم الشيخ سوف تكون محط أنظار العالم طوال فترة انعقاد المؤتمر وهو ما يستوجب الحرص الشديد والالتزام في تطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد شريف إلى أهمية تطبيق المواصفات اللازمة للتكامل مع الألياف الضوئية التى تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوصيلها للفنادق فى شرم الشيخ.

كما أكد محمد عامر على ضرورة التزام الفنادق بالتقديم للحصول على شهادة تفيد تطبيق الممارسات الخضراء، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، وأوضح أن الوزارة سوف تعقد ورشة عمل خلال الفترة القادمة مع مديري المنشآت الفندقية وأن غرفة المنشآت الفندقية ستقوم بصفة شهرية بعقد العديد من الدورات التدريبية للعاملين بالمنشآت الفندقية.