شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الجزائر: التوقيع على 12 اتفاقية تعاون مشترك مع مصر والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد -

قال أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول لجمهورية الجزائر، إن عقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، وأنه تم التوقيع علي 12 اتفاقية تعاون بين البلدين في عدد من المجالات . قال أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول لجمهورية الجزائر، إن عقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، وأنه تم التوقيع علي 12 اتفاقية تعاون بين البلدين في عدد من المجالات .

وأعرب الوزير الأول لجمهورية الجزائـر عن اعتزازه لكون اللجنة المشتركة مع مصر، هى أول لجنة مشتركة تعقدها الجزائر مع أية دولة منذ بدء جائحة كـورونـا.

وأبدى الوزير الأول اتفاقه التام مع ما ذكره رئيس الوزراء بشأن أهمية السعي لتحقيق التكامل، قائلاً: "لدينا إمكانات إن تكاملت نستطيع أن نصنع المعجزات".

وأكد أيمن بن عبد الرحمان على أهمية دور القطاع الخاص فى دفع التعاون بين البلدين، وضرورة العمل على تدشين خط ملاحى منتظم بين مصر والجزائر، وتعزيز التعاون بين مصر والجزائر فى مجال الغذاء والدواء والطاقة، مؤكداً أن المستثمرين المصريين سوف يجدون كل ترحيب وتسهيلات على أرض الجزائر.