شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: المدرس له دور فى زرع الحب وتنشئة جيل واع له انتماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكراوة المرقسية، بمجلس إدارة المدرسة المرقسية بالإسكندرية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، و بحضور القمص إبرام إميل وكيل البطريركية بالاسكندرية، حيث شدد البابا تواضروس على أهمية دور المدرس وعمله علي زرع الحب وتاثيره على العملية التعليمية وتنشئة جيل واع له انتماء.

وقد استمع البابا في بداية اللقاء لكلمة من مجدي فل مدير المدرسة شرح فيها رؤية المدرسة الجديدة في إطار خطة تطوير التعليم الحديث وأيضا من خلال التعاون والاستفادة من خبرات مدارس الهيئة الكاثوليكية في مجال تطوير التعليم بالإسكندرية وخارجها.

وتحدث القس رافائيل متي عن لجنة التربية الحياتية ودورها الرائد في العمل علي رفع المستوى الفكري والذهني والمشاركة المجتمعية والحياتية من خلال العمل على 3 محاور وهي الطالب والمدرس واولياء الأمور واستمع البابا إلى شرح من رؤساء الأقسام المختلفة بالمدرسة عن الأنشطة المختلفة التي قدموها خلال العام.

وقد التقى اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، أعضاء هيئة تدريس الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بحضور نيافة الأنبا بافلي اسقف عام كنائس المنتزه والقمص إبرام اميل وكيل البطريركية بالاسكندرية.

وبدأ البابا تواضروس اللقاء بكلمة روحية من قداسة البابا مرحبا بالحضور ومتحدثا عن دور التعليم الكنسي مستشهدا بآيات القديس بولس الرسول الي تلميذه تيموثاوس في رسالته الثانية اكْرِزْ بِالْكَلِمَةِ. اعْكُفْ عَلَى ذلِكَ فِي وَقْتٍ مُنَاسِبٍ وَغَيْرِ مُنَاسِبٍ. وَبِّخِ، انْتَهِرْ، عِظْ بِكُلِّ أَنَاةٍ وَتَعْلِيمٍ. لأَنَّهُ سَيَكُونُ وَقْتٌ لاَ يَحْتَمِلُونَ فِيهِ التَّعْلِيمَ الصَّحِيحَ، بَلْ حَسَبَ شَهَوَاتِهِمُ الْخَاصَّةِ يَجْمَعُونَ لَهُمْ مُعَلِّمِينَ مُسْتَحِكَّةً مَسَامِعُهُمْ، فَيَصْرِفُونَ مَسَامِعَهُمْ عَنِ الْحَقِّ، وَيَنْحَرِفُونَ إِلَى الْخُرَافَاتِ. وَأَمَّا أَنْتَ فَاصْحُ فِي كُلِّ شَيْءٍ. احْتَمِلِ الْمَشَقَّاتِ. اعْمَلْ عَمَلَ الْمُبَشِّرِ. تَمِّمْ خِدْمَتَكَ

وشكر قداسة البابا القمص إبرام بشوندي علي الفترة التي كان فيها وكيلا للكلية من عام 2013 لما بذله من جهد للنمو بالمستوي الروحي والعلمي للكلية متمنيا له دوام الصحة والعافية وقدم قداسة البابا هدايا تذكارية تكريما لابونا ابرام بشوندي

ورحب قداسته بالقمص اندراوس متي وكيل الكلية الاكليريكية الجديد،وألقى كلا من القمص إبرام إميل والقمص إبرام بشوندي والقمص إندراوس متي ، كلمات عرضوا فيها الرؤية المستقبلية لتطوير الكلية الاكليريكية ووزع قداسة البابا الهدايا التذكارية علي الحضور.