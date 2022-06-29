شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأسنان: إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسهيل استخراج تراخيص العيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، إنه فى استجابة لخطابه بخصوص الشكوى من صعوبة استخراج العيادات لتراخيص، وتوجيهات الرئيس للأجهزة المعنية بدعم مؤسسات المجتمع المدنى، بعد شهور طويلة من المحاولات المستمرة والمقابلات مع العديد من الجهات، تم اليوم الاتفاق على "عقد" لتيسير أمور ترخيص العيادات، وذلك بتوقيع اتفاق مع أحد الشركات لإنشاء منصة الكترونية موحدة لترخيص العيادات على مستوى الجمهورية، على ان يتم تقديم الطلبات والدفع أونلاين مرة واحدة بدلا من توجه الأطباء الى عدة جهات مختلفة.

وأضاف هيكل، فى بيان،: وتجرى النقابة خلال الأيام المقبلة اجتماعات مستمرة مع أحد الشركات لوضع التصور النهائى لمسار العمل والتواصل مع كل الجهات المعنية لإنهاء الأمر من خلال المنصة، لافتا إلى أن النقابة سبق توقيعها اتفاق للتحول الرقمى فى النقابة استعدادا لهذا الاتفاق الذى تم توقيعه اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء عمل المنصة خلال أسبوعين من نهاية إجازة عيد الأضحى حيث من المتوقع البدء فى محافظة واحدة لتقييم التجربة قبل تعميمها على باقى المحافظات.