مصر للطيران تسير غدا 10 رحلات جوية إلى جدة والمدينة لنقل ضيوف الرحمن

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران غدا الخميس 10 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، وذلك بواقع 3 رحلات جوية إلى جدة، و7 رحلات إلي المدينة المنورة لنقل إجمالي1597 حاجا من حجاج قرعة أسيوط والقاهرة ومجلس النواب والضباط وبعثة الداخلية.

ورفعت سلطات مطار القاهرة من استعداداتها بجميع الأجهزة والقطاعات والإدارات والشركات العاملة بالمطار لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى السعودية عبر شركتي مصر للطيران وشركة الخطوط الجوية السعودية وشركات الطيران الخاصة.

وخصص مسئولو مطار القاهرة الدولي مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب رقم (2) لرحلات الخطوط الجوية السعودية، بالإضافة إلى التنبيه والتشديد على شركات الطيران سواء المصرية أو العربية التى ستنقل ضيوف الرحمن بداية من 24 يونيو الجاري، بضرورة الإلتزام بمواعيد إقلاع الرحلات وفقا لجداول التشغيل المقررة، والتنبيه على ضيوف الرحمن على التواجد قبل إقلاع الرحلات بـ 4 ساعات.