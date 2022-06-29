شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تستقبل نائب مدير برنامج المجموعة البحثية للتكنولوجيا الطبية بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، بالدكتور بانوس كانافوس، نائب مدير برنامج المجموعة البحثية للتكنولوجيا الطبية، التابعة لمدرسة لندن للاقتصاد، حيث تم مناقشة التوجهات الحديثة في تطبيق التكنولوجيا الطبية على اقتصاديات الدواء، وكذلك مناقشة سبل الشراكة، وتبنى عدد من التوصيات البحثية ذات العلاقة بمصر ورسم خارطة الطريق لتفعيل آليات عمل التكنولوجيات الطبية الحديثة.