شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تستقبل نائب مدير برنامج المجموعة البحثية للتكنولوجيا الطبية بلندن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، بالدكتور بانوس كانافوس، نائب مدير برنامج المجموعة البحثية للتكنولوجيا الطبية، التابعة لمدرسة لندن للاقتصاد، حيث تم مناقشة التوجهات الحديثة في تطبيق التكنولوجيا الطبية على اقتصاديات الدواء، وكذلك مناقشة سبل الشراكة، وتبنى عدد من التوصيات البحثية ذات العلاقة بمصر ورسم خارطة الطريق لتفعيل آليات عمل التكنولوجيات الطبية الحديثة.
كما تم مناقشة عرض خارطة الطريق لتفعيل استخدام التكنولوجيات الحديثة في العمل الرقابي واقتصاديات الدواء في مؤتمر ايداسباير القادم، كما شاركت الهيئة على هامش الاجتماع فى جلسة حوارية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المصرية، مثل: هيئة الشراء الموحد، هيئة التأمين الصحى الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية.
يأتى ذلك فى ضوء سعى الهيئة لفتح قنوات تواصل لتنسيق التعاون مع مختلف السلطات الرقابية ومواكبة المستجدات العالمية فيما يخص الدواء.