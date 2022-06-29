شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة المدينة المنورة يشيد بالإمكانيات المتوفرة لبعثة القرعة بعيادات الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس شعبة المدينة المنورة بوزارة الصحة الدكتور محمد حسنين، بالإمكانيات اللوجيستية التى وفرتها بعثة حج القرعة؛ لإقامة عيادات طبية للحجاج بالمدينة المنورة.

وأكد الدكتور محمد حسنين - في تصريح خاص إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة اليوم /الأربعاء/- أن بعثة حج القرعة، دائما لا تأولوا جهدا في خدمة الحجاج، وكذلك التعاون مع البعثات النوعية الأخرى، مشددا على التعاون الكبير بين بعثة القرعة، والبعثة الطبية؛ لتقديم أوجه الرعاية الصحية التي تليق بحجاج القرعة، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.



وأضاف قائلا : "الحقيقة .. بعثة القرعة لم تتأخر عننا في شىء، بل أن مسئوليها يستجيبوا بشكل فوري لجميع طلباتنا، والتي تصب جميعها في مصلحة ضيوف الرحمن؛ حيث طالبنا أثناء معاينة مقر العيادة الطبية بفندق حجاج القرعة، بمكان داخل العيادة لتسجيل الحالات، وفوجئنا بالاستجابة الفورية لطلبنا، وتوفير ذلك المكان في الحال، فضلا عن الدواليب الخاصة بالأدوية، والأثاث المكتبي الذي تم توفيره بالعيادة"، موجها في الوقت نفسه الشكر إلى وزارة الداخلية، ممثلة في بعثة القرعة على التعاون المثمر والبناء، والذي يصب في مصلحة الحجاج.



وفيما يتعلق بمعظم الحالات التي تتردد على العيادة، أوضح رئيس شعبة المدينة المنورة بوزارة الصحة، أن معظم المترددين على العيادة، يشتكون من أعراض الإنفلونزا، والتهاب الجيوب الأنفية، جراء ارتفاع درجات الحرارة، والتعرض للتكييف في فنادق الإقامة، وكذلك آلام العضلات، مؤكدا أن العيادة مجهزة بكافة أدوية الإنفلونزا، والمسكنات بشكل عام، فضلا عن مسحات فيروس كورونا في حالة الاشتباه في أية حالات، مشيدا في الوقت نفسه بتخصيص بعثة القرعة لعدد من الغرف بالفنادق، لاستخدامها كغرف عزل في حالة الاحتياج لذلك.



وأشار إلى أنه تم بالتنسيق مع مسئولى بعثة حج القرعة، لتنظيم محاضرات توعوية للحجاج، في أعقاب محاضرات الوعظ الديني؛ لتوعية الحجاج بأمور السلامة العامة، وتجنب الاختلاط والأماكن المزدحمة.