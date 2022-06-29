شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الدستورية العليا تلقى ندوة عن الجوانب القانونية بالجامعات بمعهد إعداد القادة والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبه أفاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن هذا البرنامج التدريبي يساهم فى صقل مهارات السادة المشاركين بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة، لتحقيق رؤية مصر 2030.
وخلال محاضرة الجوانب القانونية فى الجامعات والمؤسسات أوضحت الدكتورة فاطمة الرزاز، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة حلوان، الموضوعات الأتية: النصوص القانونية الحاكمة لعمل القيادات في المؤسسات العلمية، آليات اختيار مدير المعهد، سلطة مدير المعهد في إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية، مساءلة أعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة، وتوضيح فى حالة انتهاء خدمة عضو هيئة البحوث، وكذلك العاملين في المعاهد البحثية من غير أعضاء هيئة البحوث.