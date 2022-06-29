شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الدستورية العليا تلقى ندوة عن الجوانب القانونية بالجامعات بمعهد إعداد القادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك استكمالا لفعاليات البرنامج التدريبى لشغل المناصب القيادية للمرشحين لشغل منصب مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث "منصب نائب رئيس جامعة"، الذي ينظمه المعهد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالوزارة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، من خلال عقد محاضرة بعنوان الجوانب القانونية فى الجامعات والمؤسسات.

ومن جانبه أفاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن هذا البرنامج التدريبي يساهم فى صقل مهارات السادة المشاركين بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة، لتحقيق رؤية مصر 2030.

وخلال محاضرة الجوانب القانونية فى الجامعات والمؤسسات أوضحت الدكتورة فاطمة الرزاز، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة حلوان، الموضوعات الأتية: النصوص القانونية الحاكمة لعمل القيادات في المؤسسات العلمية، آليات اختيار مدير المعهد، سلطة مدير المعهد في إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية، مساءلة أعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة، وتوضيح فى حالة انتهاء خدمة عضو هيئة البحوث، وكذلك العاملين في المعاهد البحثية من غير أعضاء هيئة البحوث.