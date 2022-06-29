شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الحج المصرية: وصول 5904 حجاج من القرعة إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج المصرية اللواء علاء الأحمدى، وصول 1466 حاجا وحاجة من حجاج القرعة، اليوم /الأربعاء/ إلى المدينة المنورة، يمثلون محافظات الجيزة والمنوفية ودمياط والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، فيما تم تفويج 1435 حاجا وحاجة إلى مكة المكرمة.

وأوضح اللواء الأحمدي - في تصريح خاص إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة - أن اجمالي عدد حجاج القرعة الذين وصلوا الأراضي المقدسة حتى الان، بلغ 5 الاف و904 حجاج، يمثلون 24 محافظة.



وأضاف أن مسئولي بعثة حج القرعة، يعملون على مدار الساعة؛ لسرعة انهاء اجراءات وصول ضيوف الرحمن الى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وتسكينهم بالفندقين اللذين تم التعاقد عليهما، والمواجهين للمسجد النبوي الشريف.



وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج، أكد مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج المصرية، أن الحالة الصحية العامة للحجاج جيدة، مشيرا الى أن بعثة القرعة وفرت عيادة طبية كبيرة للحجاج بالمدينة المنورة، فيما قامت وزارة الصحة بتجهيزها بالمستلزمات الطبية اللازمة؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للحجيج.



وكان اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج المصرية، قد أعلن في وقت سابق، استمرار الجسر الجوي بين مصر والسعودية على مدى الأيام المقبلة، لنقل باقي حجاج البعثة إلى المدينة المنورة؛ لينعموا بزيارة الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، قبل تفويجهم إلى مكة المكرمة لآداء شعائر العمرة والاستعداد للحج.