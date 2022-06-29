شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 30 يونيو.. المصريون فى الطريق إلى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الخليج 365 في عدد تذكارى من النسخة المطبوعة، غدا الخميس، بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، عبر عدد خاص يحمل عنوان "30 يونيو.. المصريون فى الطريق إلى المستقبل".

30 يونيو.. المصريون فى الطريق إلى المستقبل.. ذكرى اتحاد الشعب مع القوى السياسية المؤسسات الوطنية.. ثورة استعادت الثقة والتوازن وأسست لبناء جمهورية جديدة

أكرم القصاص يكتب: راهن الرئيس السيسى على الشعب لإنجاح الإصلاح الاقتصادى الصعب.. ويراهن عليه فى إنجاح الحوار الوطنى الشامل.. فى سبتمبر 2021 إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوسيع المشاركة والتعبير عن الرأى.. وفى إبريل 2022 دعوة لحوار يفتح المجال للتنوع.. اجتمع المصريون بالملايين لإنقاذ الهوية.. ومع الإرهاب هزموا فيروس الكبد الوبائى "سى" وعشوائيات ومشكلات مزمنة

من الثورة إلى الجمهورية الجديدة.. الولادة من رحم 30 يونيو.. الإنقاذ والتأسيس والتئام التحالف

9 سنوات على انتفاضة الشعب والتقاء إرادة القوى السياسية والمؤسسات الوطنية.. ثورة أنقذت مصر من مصير أسود واستعادت الثقة والتوازن وأسست لبناء جمهورية جديدة



الخليج 365

30 يونيو أجهضت المؤامرة وأرست ركائز مشروع وطنى طموح ورممت الشقوق وسدت الثغرات.. ودعوة الحوار الوطنى تتويج للنجاح وتجديد للعهد على أرضية صلبة ورؤية مستقلة