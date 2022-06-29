شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تستعد لطرح أغذية مخفضة للمواطنين فى ذكرى 30 يونيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبرز فيديو إطلاق الداخلية فعالية يوم 30 /6 /2022 بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية بمشاركة عدداً من كبرى الشركات والكيانات التجارية وسلاسل المواد الغذائية لتقديم منتجاتها للمواطنين خلال تلك الفعالية بخصومات خاصة وأقل من مثيلاتها بالأسواق، ونظراً لما تشهده فعاليات مبادرة كلنا واحد من إقبال للمواطنين وكانت محل إشادة لما تقدمه من منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

حرصت عدداً من الشركات وسلاسل المواد الغذائية على الإنضمام والمشاركة فى فعالية 30 يونيو ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية (عدد 22 كيان صناعى وتجارى بإجمالى عدد 543 منفذ - عدد 27 مول تجارى- عدد 59 سلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالى عدد 376 محل).

إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022م بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (1002) فرع على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.