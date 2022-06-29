شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الفلك الدولى: 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى فى 5 دول بشرق آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مركز الفلك الدولى أن 5 دول بمنطقة شرق آسيا أعلنوا اليوم عن يوم عيد الأضحى، بعد تحري رؤية هلال شهر ذو الحجة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد غروب الشمس في شرق العالم الإسلامى، وأوضح مركز الفلك الدولي بحسب تغريدة له على تويتر أن الإفتاء فى دول (ماليزيا وسلطنة بروناى وأندونيسيا، وهونج كونج واليابان) أعلنوا رسميًا عدم ثبوت هلال شهر ذو الحجة اليوم، مؤكدين أن أول أيام شهر ذو الحجة تم تحديده يوم الجمعة المقبل، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في هذه الدول يوم الأحد الموافق 10 يوليو المقبل.

وكتب مركز الفلك الدولى تغريدة على تويتر "بدأت الشمس الآن بالغروب فى شرق العالم الإسلامى، وستبدأ الدول الإسلامية بعد قليل بالإعلان تباعا عن نتيجة تحري هلال شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك".

وقال عبر تويتر إن: "ماليزيا تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 1 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها".



الأضحى

وأضاف أن "سلطنة بروناي تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 01 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها."

وتابع مركز الفلك الدولي عبر تويتر "بعد تحري الهلال من 86 موقع، أندونيسيا تعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 01 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها."

وأوضح المركز أن "الجالية المسلمة في "هونج كونج" تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 1 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك."

وعن رؤية الهلال في اليابان قال مركز الفلك الدولي "لجنة رؤية الهلال في اليابان، بعد تحديد 28 موقع لتحري الهلال في اليابان، تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 1 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك"

الجدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية تستطلع، اليوم الأربعاء، هلال شهر ذى الحجة للعام الهجري 1443، وذلك بعد غروب شمس اليوم، كما أن دار الافتاء المصرية تنتظر إعلان المملكة العربية السعودية، نتائج استطلاع الهلال، وخاصة أن المملكة السعودية هي بلد المناسك، والتي يتحدد بها يوم الوقوف بعرفات وأداء مناسك الحج.

وأوضحت دار الإفتاء أن الرؤية الشرعية لهلال شهر ذو الحجة تتم يوم 29 من شهر ذو القعدة، ومن كل شهر هجرى، حيث أن معرفة نتيجة الرؤية الشرعية لا تتحدد قبل هذا اليوم.

كما تستطلع المحكمة العليا فى السعودية هلال شهر ذو الحجة اليوم الاربعاء، لتحرى يوم الوقوف بعرفة وأول يوم عيد الأضحى المبارك، وحثت المحكمة من يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.

كما أصدرت المحكمة العليا بيان اليوم قالت فيها: "ترغب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه"

وجاء في بيات المحكمة العليا السعودية "وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض".