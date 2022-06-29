شكرا لقرائتكم خبر عن يا رايحين للنبى الغالى.. 5 أشياء أساسية في حقيبة الحجاج الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأدية مناسك الحج من أعظم شعائر الله وأحد أركان الإسلام الخمسة لمن استطاع إليه سبيلاً، ويمكن لحجاج بيت الله الحرام تجهيز أنفسهم لأداء مناسك الحج بتحضير حقيبة الحج، قبل السفر، لذا في هذا التقرير نتعرف على 5 أشياء أساسية يجب وضعها في الحقيبة الصغيرة التي يتنقل بها أثناء الحج.

5 أشياء أساسية يجب وضعها في حقيبة حجاج بيت الله الحرام

يحتاج كل حاج إلى حقيبة صغيرة يحملها أثناء الذهاب لبيت الله الحرام، بحيث يحملها معه في أي مكان يذهب إليه.

ويجب أن تحتوى هذه الحقيبة الشخصية الصغيرة على الأشياء التالية:

-الهاتف المحمول والشاحن

-محفظة النقود والأوراق الشخصية مثل البطاقة وجواز السفر.

-نوتة صغيرة بها معلومات عن اسم وعنوان الفندق الذى يقيم فيه والشركة التي يسافر معها.

-مصحف صغير وكتيب يشرح مناسك الحج، بحيث يقرأ منه المناسك بالتفصيل.

-زجاجة من المياه

-قطعة شيكولاته أو حلوى إذا شعر الحاج بالهبوط

-كيس بلاستيك لجمع الجمرات في يوم عرفة.