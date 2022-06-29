شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة للوقوف على استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك وانتظام إجراء امتحانات الثانوية العامة .

وبدأت فعاليات المجلس بتقديم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو داعيا المولي عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصرنا الغالية، وتحقيق التنمية في كل المجالات.

وقد عبر محافظ الجيزة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، عن خالص التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات المقرونة بأسمى آيات التقدير، لانتصار الإرادة الشعبية، التي أعادت مصر للمصريين في الثلاثين من يونيو، التي قامت بحمايتها قواتنا المسلحة والشرطة تحت قيادة الرئيس.

وقال محافظ الجيزة أن مواقف الرئيس الجادة والشجاعة ضد قوى الفساد والطغيان والإرهاب، وانحيازه الكامل لإرادة الشعب وخاصة المواطن البسيط، أعطت الأمل في بناء دولة عصرية قائمة على ركائز من الديمقراطية والإستقرار، من أجل شعب مصر العظيم، الذي يخطو خطوات ثابتة يحدوها الأمل والرجاء في استشراق أرحب الآفاق في التقدم والرقي والازدهار.

وفى برقيته عاهد محافظ الجيزة الرئيس بالسير على درب قيادتكم الحكيمة و أن نعمل دائما علي تحقيق النمو والرخاء والتقدم لأبناء الوطن.. وفقكم الله ورعاكم وسدد علي طريق الحق خطاكم.

كما أرسل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوزراء والمحافظين .