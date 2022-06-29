شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء أصحاب البطاقات من فرق الأسعار لمن يتقدم من تلقاء نفسه بخصم الأفراد الزائدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراَ وزاريًا يقضي بإعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار لمن يتقدم من تلقاء نفسه بخصم الأفراد الزائدة على بطاقة الدعم، وأن مدة السماح بخصم الأفراد الزائدة من بطاقة الدعم وإعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار هي شهرين.
وقال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي، إن عدد البطاقات التموينية تصل إلى 23 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون مواطن منها خبز وسلع تموينية، وما يقارب الــ 71 مليون مواطن مستفيدون من الخبز، وأن قيمة دعم الدولة للخبز وصلت إلى الـــ 5.5 مليار جنيها شهريًا بعد ارتفاع أسعار القمح عالميًا وارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج، كما أن قيمة دعم السلع التموينية وصلت إلى الــ 3 مليارات جنيها شهريًا بعد ارتفاع اسعار السلع والزيوت عالميًا.