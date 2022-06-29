شكرا لقرائتكم خبر عن المعبودة سِرقت تفتح ذراعيها لاستقبال الزائرين بمطارات المدن السياحية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بوضع عدد من المستنسخات الأثرية بمطارات المدن السياحية المصرية لتمثال المعبودة سِرقِت، يمثلها وهي واقفة تفتح ذراعيها تستقبل الزائرين.

وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه المستنسخات من إنتاج مصنع كنوز للمستنسخات الأثرية، لافتاً إلى أنه سيتم وضع سبعة تماثيل منها بمطارات المدن السياحية، حيث تم الانتهاء من وضع ثلاثة منها في صالات الوصول بمباني ١ و٢ و٣ بمطار القاهرة الدولي، وجاري وضع باقي التماثيل في مطارات شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، وأسوان.

وأضاف أنه قد تم كتابة نبذة مختصرة على قاعدة التمثال عن المعبودة سِرقِت بمصر القديمة، وعبارة "أهلا بكم في مصر" باللغتين العربية والإنجليزية.

وأشار وليد حسين مدير عام المعارض والفعاليات بالهيئة أن عملية تصنيع التمثال بالقاعدة استغرقت حوالي شهر، وأنه مصنوع من مادة "الفايبر جلاس" المذهب ويبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار، والقاعدة رخامية باللون الأسود يبلغ ارتفاعها متر.

ويذكر أن المعبودة "سرقت" هي إحدى المعبودات الحاميات الأربعة اللاتي تقمن بالحماية، واستمر دورها كذلك حتى نهاية التاريخ المصري القديم، وقد صُورت على هيئة سيدة واقفة يعلو رأسها عقرب.