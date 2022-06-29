شكرا لقرائتكم خبر عن "جودة التعليم" تعلن اعتماد عدد من المؤسسات والبرامج التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 اجتماعه الدوري رقم 217 برئاسة الدكتوره يوهانسن عيد، رئيس مجلس الإدارة.

واعتمد المجلس في ختام اجتماعه خمس كليات هي كلية التربية- جامعة 6 أكتوبر، كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية، كلية طب الأسنان - جامعة مصر الدولية، كلية الصيدلة - جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والاداب، كلية اللغة العربية بأسيوط - جامعة الأزهر.

كما اعتمد المجلس تسعة برامج شملت، برنامج طب مانشستر - كلية الطب - جامعة المنصورة، برنامج ترميم الأثار العضوية وبرنامج ترميم الأثار غير العضوية - كلية الأثار - جامعة القاهرة، برنامج اللغة الإنجليزية وبرنامج اللغة الايطالية - كلية اللغات والترجمة - جامعة بدر، برنامج مكتبات ومعلومات تكنولوجيا التعليم وبرنامج علم النفس وبرنامج التاريخ وبرنامج الجغرافيا - كلية التربية بنين بالقاهرة - جامعة الأزهر.

كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم معايير الاعتماد البرامجي الإصدار الثاني 2022 .

وفيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي اعتمد مجلس ادارة الهيئة 200 مدرسة بمراحل التعليم المختلفة.

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس الادارة بأن معدلات الاعتماد لمختلف مراحل التعليم الجامعي وقبل الجامعي تسير بوتيرة جيدة، بما يشير إلى الوعى المتزايد من قبل المؤسسات التعليمية بأهمية التقدم للاعتماد.

وأضافت يوهانسن عيد، أن الحاجة لاستيفاء شروط الاعتماد ليست عملية شكلية، ولكنها مراحل علمية وعملية مختلفة تعطى مؤشرات قوية لجودة عمليات التعلم ومخرجاتها.