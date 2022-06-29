شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال الجديد: المرحلة المقبلة تتطلب العمل المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جبران نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للبترول، اليوم الأربعاء، أن نتائج اجتماع مجلس إدارة اتحاد عمال مصر اليوم وانتخاب هيئة مكتب جديدة مع بدء الدورة النقابية 2022-2026 نهاية موفقة لانتخابات عمالية شهدتها البلاد منذ 8 مايو الماضى، وحتى اليوم شارك فيها 4 ملايين عامل من القاعدة حتى القمة، وأسفرت عن وجود أكثر من 2000 لجنة نقابية في كافة مواقع العمل والإنتاج على مستوى الجمهورية.

وقال جبران، فى بيان، إن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون والعمل المشترك بين كافة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، حتى يستعيد التنظيم العمالي قوته ومكانته على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية، بما يليق بمكانة مصر وريادتها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا على أهمية مشاركة العمال في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي للخروج بتوصيات وتوجيهات من شأنها تحقيق المزيد من الاستقرار للعمال وبالتالي زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاتة قد عقد اجتماعا بتشكيله الجديد، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد، وانتخب هيئة مكتب جديد لإدارة التنظيم النقابي خلال الدورة الجديدة 2022-2026، وأسفرت نتائج الانتخابات الداخلية لتشكيل هيئة المكتب عن اختيار السيد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، نائبا لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.