شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع الدورات التدريبية على ريادة الأعمال ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
في إطار ذلك قامت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، بالإنتهاء من دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال للمبتدئين بين العقلية والممارسة بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى TEVET ، لتغيير فكر وتوجهات الشباب إلى ثقافة العمل الحر وتعريفهم بمصادر التمويل المختلفة والاعتماد على أنفسهم لإقامة مشروعات خاصة بهم بمركز التدريب المهنى.
وقال السيد السنجابي مدير المديرية أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان ، وفي إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة ، واستمراراً لعجلة التنمية وضماناً لتطوير منظومة التدريب لتعظيم مخرجاته لتوفير عمالة فنية مدربة تغطي احتياجات سوق العمل.
وأضاف مدير المديرية ان الدورة التدريبية تستمر لمدة 4 أيام يتم فيها شرح كافة الأمور المتعلقة بإقامة المشروعات الخاصة، والبحث عن الذات، وكيفية دراسة السوق المصري واحتياجاته وطرق العرض والطلب، وتسويق المنتجات لضمان استمرارية المشروعات الجديدة الخاصة بالشباب.