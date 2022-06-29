شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع الدورات التدريبية على ريادة الأعمال ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سير العملية التدريبية بمراكز التدريب المهني ووحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة، وكذلك على ريادة الأعمال وكيفية عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة تساعدهم على تحسين مستويات معيشتهم واستغلال مهاراتهم المكتسبة من التدريب المهنى.

في إطار ذلك قامت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، بالإنتهاء من دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال للمبتدئين بين العقلية والممارسة بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى TEVET ، لتغيير فكر وتوجهات الشباب إلى ثقافة العمل الحر وتعريفهم بمصادر التمويل المختلفة والاعتماد على أنفسهم لإقامة مشروعات خاصة بهم بمركز التدريب المهنى.

وقال السيد السنجابي مدير المديرية أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان ، وفي إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة ، واستمراراً لعجلة التنمية وضماناً لتطوير منظومة التدريب لتعظيم مخرجاته لتوفير عمالة فنية مدربة تغطي احتياجات سوق العمل.

وأضاف مدير المديرية ان الدورة التدريبية تستمر لمدة 4 أيام يتم فيها شرح كافة الأمور المتعلقة بإقامة المشروعات الخاصة، والبحث عن الذات، وكيفية دراسة السوق المصري واحتياجاته وطرق العرض والطلب، وتسويق المنتجات لضمان استمرارية المشروعات الجديدة الخاصة بالشباب.