شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل مليون جنيه مستحقات ورثة عامل توفى فى حادث سير بقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الدوحة بدولة قطر، في الحصول على مستحقات مواطن مصري توفي في حادث سير بالعاصمة القطرية الدوحة، وبلغ إجمالي مستحقاته 213 ألفا و57 ريالا قطريا، أي ما يعادل مليون و91 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقالت وزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن "ي.أ.أ" والذي توفي في حادث سير فى دولة قطر فى استلامه لمستحقاته المالية، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتهم أولًا بأول.

تم التواصل مع جهة عمل المواطن "ي.أ.أ" والذى توفي في حادث سير فى دولة قطر، والتى قامت بإصدار شيك بقيمة المستحقات المالية وتم تسليمه إلى الهيئة العامة لشؤون القاصرين، وقد قامت الهيئة بدورها بتحويل مستحقات الورثة بقيمة اجمالية 213057.36 ريال قطري ( ما يعادل 1091000.00 جنيه ) إلى حساب الزوجة بالبنك فى ضوء قرار الوصاية الصادر لها والتوكيلات المحررة لها من أبنائها.

وبالمتابعة مع الملحق العمالي خالد فتحي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أفاد بأن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل "ي.أ.أ" المتوفى في حادث سير فى دولة قطر وفي استلامه لمستحقاته المالية ، حيث تم التواصل مع جهة العمل والتى قامت بإصدار شيك بقيمة المستحقات المالية وتم تسليمه إلى الهيئة العامة لشؤون القاصرين ، وقد قامت الهيئة بدورها بتحويل مستحقات الورثة بقيمة اجمالية 213057.36 ريال قطري ما يعادل 1091000.00 جنيه إلي حساب الزوجة بالبنك فى ضوء قرار الوصاية الصادر لها والتوكيلات المحررة لها من أبنائها.