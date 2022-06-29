شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم 4 رحلات ترفيهية للمشاركين فى البرنامج الصيفى للطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق 4 رحلات ترفيهية جديدة للاطفال المتميزين في إطار فعاليات البرنامج الصيفي للطفل، مؤكدة أن ذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية الأنشطة الترفيهية للأطفال واهتمامًا بالجانب الترفيهى التعليمى للطفل، بما يسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصيته، وتنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن الرحلة الأولى للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج الصيفى للأطفال، تنطلق غدا لحديقة الحيوان بالجيزة ويليها ثلاث رحلات إلى محافظة الإسكندرية بتاريخ 7 – 13 – 14 يوليو المقبل.

وأكدت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:

1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.

2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".

4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال.

5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.

6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.

7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل.

8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف.

9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى.