شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يفتتح معرض "أيادي مصر" بالمنتدى الحضرى العالمى ببولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية معرض منصة " أيادي مصر" بالجناح المصرى فى المنتدى الحضري العالمىWUF11 في دورته الحادية عشرة، الذى يعقد في مدينة ( كاتوفيتشي) بدولة بولندا، مؤكدا أن الجناح المصرى بالمنتدى هو الأكبر بوصف مصر هى الدولة المضيفة للمنتدى الحضري العالمى القادم في دورته الثانية عشر بمدينة القاهرة .

وأشار شعراوى، إلى أن الجناح المصري بالمنتدى حظى بحفاوة وحضور كبير من كبار الشخصيات المشاركة في فعاليات المنتدى وحاز على إعجاب وتقدير كل المشاركين، حيث تضمن الجناح المصرى عرضاً لمنصة "أيادى مصر" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتمكين المرأة المصرية من تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية والتي تتميز بها المدن المصرية عبر منصة إلكترونية يمكن من خلالها الوصول الى الاسواق الدولية.

وأشار شعراوى، إلى أن منصة "أيادى مصر"حققت العديد من المكاسب والانجازات بما يتعلق بترويج المنتجات المصرية وتدريب العاملين وتنظيم ورش عمل وإنشاء مجموعات اتصال ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة أن يكون للمنصة حضور في المنتديات والمعارض والأسواق الدولية، وأن تدعم المنصة بقوة الحرف اليدوية والتراثية والحرفية المنتشرة في القرى بالمحافظات المصرية، لافتاً الى أن المبادرة قد قامت بالفعل بالمشاركة من قبل في معرض المدن الأفريقية بمدينة كيسومو الكينية على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية مما جعلها تحقق نجاحاً كبيراً على الساحة العربية والافريقية .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التسويق الإلكتروني من خلال المنصة يساهم بشكل كبي في الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها وتحسين دخل الأسر، معرباً عن تقديره الكبير لمشاركة المنصة في هذا المعرض الهام حيث تم عرض العديد من المنتجات اليدوية والتراثية بالتعاون مع شركة أسواق مصر ، مشيراً الى أن الوفود المشاركة في معرض المنتدى الحضري العالمى أشادوا بالجناح المصرى والذى يعد من أفضل الأجنحة من حيث تنوع المعروض ، وأبدوا إعجابهم الشديد بمنصة أيادى مصر للترويج للمنتجات التراثية واليدوية والحرفية للمرأة المصرية.

شارك في اعمال افتتاح المعرض اسلام مأمون، المدير التنفيذي لشركة اي أسواق مصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .