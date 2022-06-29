شكرا لقرائتكم خبر عن فرع منظمة خريجى الأزهر بالفيوم يطرح فيديو كليب بعنوان (إنجازات وطن) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، أنتج فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالفيوم، برئاسة الدكتور محمد سرحان - أستاذ ورئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر، فيديو كليب لأغنية، بعنوان "إنجازات وطن".

الأغنية من كلمات الشاعر عبدالكريم عبد الحميد، ألحان أشرف عمار، وتوزيع موسيقى محمد بدرخان، غناء كورال من الأطفال، وإخراج معتز مختار، وتم التسجيل باستوديو بدرخان.

تستعرض الأغنية الإنجازات التي تمت على أرض الوطن في الفترة الماضية من إعمار وبناء للطرق والمدن والتطوير العام لكافة مناحي الحياة، كما تحث على الدفاع عن الوطن وحمايته.

الأغنية من إنتاج فرع المنظمة بالفيوم بالتعاون مع شركة جمعية نهضة وطن بالفيوم ومدرسة يوتوبيا للغات بالفيوم، وتأتي دعما للجمهورية الجديدة والإنجازات والمشاريع الوطنية العملاقة.