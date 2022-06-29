شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ المفتى بعيد الأضحى: دار الإفتاء تلتحم مع قضايا الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بمقر دار الإفتاء، على رأس وفد من قيادات الطائفة، اليوم الأربعاء، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وقال «زكي» خلال اللقاء إن "دار الإفتاء تلتحم مع قضايا الوطن ولها تأثير حقيقي في الاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعي، من خلال دورها الوطني التوعوي للمصريين"، مضيفًا: "نعتز بعلاقة المحبة المصرية الوطنية مع مفتي الديار المصرية".

وأعرب فضيلة المفتى عن اعتزازه الكبير بتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الأضحى، مشيرًا إلى قوة وأصالة العلاقة، وقال: "تربطنا علاقة أصيلة مع الطائفة الإنجيلية ونعتز بزيارة الدكتور القس أندريه زكي، وتهنئة المصريين في الأعياد فرحة حقيقية، وتعبر عن اندماج المجتمع وصلابته".