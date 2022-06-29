شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يترأس الجمعية العمومية للقابضة لمناقشة الموازنة للعام المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات ومناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2022 / 2023، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وأكد شاكر، فى بيان له اليوم، على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأشار شاكر إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لتلبية الاحتياجات الكهربية على مستوى الجمهورية وتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الاقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين.

وأكد شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة الى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقياً.

ومن جانبه استعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريراً أكد فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2022/2023 تتمثل فى :

1- اضافة قدرات للشبكة القومية بحوالى 50 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية الى 59917 ميجاوات بنسبة تطور 0.1% عن العام المالى المتوقع 2021/2022 .

2- زيادة الطاقة المولدة الى 219 مليار ك.و.س بنسبة تطور 3% عن العام المالى المتوقع 2021/2022.

3- الإستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة .

4- استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة .

5- استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات .

6- الإستمرار فى تنفيذ الخطة الموضوعه لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدماً وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.

7- تنفيذ مشروع توحيد قواعد البيانات لمشتركى الكهرباء والربط المكانى على خرائط المناطق واليوميات حيث تم ربط عدد(15) محافظة وجارى الربط لباقى المحافظات .

8- تم الانتهاء من المشروع التجريبى لتوريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية فى نطاق (6) شركات ، وتم الانتهاء من تركيب عدد (213 ) الف عداد، كما تم طرح مناقصة لتركيب حوالى(530) الف عداد ذكى للمرحة الثانية للعدادات الذكية ومن المستهدف الانتهاء من تركيب حوالى عدد (237) الف عداد خلال عام 2022/2023 .

9- من المستهدف استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى التركيبات الجديدة ليصل المستهدف تركيبه من العدادات مسبقة الدفع إلى (3) مليون عداد خلال عام 2022/2023 .

10 التطوير المستمر لإستكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات التوزيع ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات لرفع مستوى الاداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية ، وذلك من خلال انشاء وتطوير عدد (15) مركز تحكم .

11 - استهداف تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بحوالى 30.15 مليار جنيه .

12- من المتوقع زيادة عدد المشتركين الى 40,7 مليون مشترك بنسبة تطور 3.3 % عن العام المالى 2021/2022.