شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تنظيم 103 ندوات عن حرمة الدماء وأثر الإيمان فى حياتنا خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الأوقاف 46 ندوة عن: "الإيمان وأثره في حياتنا"، و"حرمة الدماء" فى 16 حافظة، ليكون إجمالي ما تم تنظيمه (103) ندوة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأن الإيمان أحد أهم المؤثرات القوية في تصرفات الإنسان، وأنه كلما قوي الإيمان بالله واليوم الآخر استقامت حياة الإنسان فعرف للدماء حقها وحرمتها، وأن ديننا الحنيف لم يؤكد على حرمة شيء مثلما أكد على حرمة الدماء، وقيامًا بدورها في بعث ثقافة التسامح والسلام النفسي والمجتمعي.

وأكدت الوزارة أن هذه الندوات لاقت إشادة مجتمعية واسعة من رواد المساجد الذين أكدوا على أهميتها خاصة وأنها مرتبطة بالأشهر الحرم التي أكد الإسلام فيها على حرمة الدماء والأموال والأعراض فضلًا عن تجريم ذلك في كل وقت وحين.

وشددت الوزارة على أن الإيمان الحقيقي بالله (عز وجل) أعظم باعث على الرغبة والرهبة، وكلما ازداد إيمان العبد ازداد من الأعمال الصالحة طمعاً في رضا الله (عز وجل)، وازداد بعداً عن الذنوب خوفاً من عقاب الله (عز وجل).