شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: افتتاح مكتب عمل بالضبعة يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان بمكتبه بديوان عام الوزارة، ممثلي وفد شركة "أتوم ستروي إكسبورت" العالمية، المقاول العام المنفذ لمحطة الضبعة النووية، بحضور ناتاليا شافالوفيتش نائب رئيس مجلس إدارة الشركة البشرية والإتصالات الداخلية وذلك في إطار اهتمام وزارة القوى العاملة بتسهيل إجراءات الشركات الأجنبية التي تعمل على أرض مصر، للموارد.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن مشروع محطات الطاقة النووية بالضبعة هو أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي تعتبر خطوة مهمة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مصر، مثنيا على حرص الشركة على اتباع كافة الإجراءات القانونية، ومؤكدا أن الوزارة تقدم كافة أوجه التعاون والتسهيلات لمساعدة الشركات على إنهاء تلك الإجراءات.

وقال الوزير: إن إنشاء مكتب العمل التابع للوزارة بالضبعة، الذي سيبدأ عمله خلال يوليو المقبل يعبر عن حرص الوزارة على تقديم كافة الخدمات الخاصة بتوفير عمالة مصرية وإنهاء إجراءات التصاريح للأجانب وغيرها من الإجراءات.

وطالب الوزير الشركة بإمداد الإدارة المختصة بالتشغيل في الوزارة باحتياجاتهم من العمالة المصرية من حيث العدد والتخصصات والمواصفات المطلوبة لإعداد العمالة وتدريبها لتكون مؤهلة للعمل بالشركة.

ومن جانبها قدمت شافالوفيتش التهنئة للوزير بمناسبة ذكرى ثورة يونيو، وعيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن محطة الضبعة يعمل بها كثير من الجنسيات سواء عمال أو مهندسين وأنها بالفعل بحاجة إلى عمالة مصرية سيتم ارسال مواصفاتها إلى الإدارة المختصة بالوزارة، وأثنت على وجود مكتب عمل تابع للوزارة في الضبعة والذي سيعمل على تسهيل العديد من الإجراءات.

وأعربت عن تقديرها للتعاون والتنسيق القائم مع الجانب المصري بشأن تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكدة الأهمية الكبيرة التي توليها مؤسسة "روس أتوم" لتنفيذ هذا المشروع.

وقامت الشركة بعرض مراحل تنفيذ مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة واحتياجات المحطة من العمالة المدربة والمهندسين والتخصصات الأخرى وأثنت الشركة على الدعم المستمر المقدم من جانب الوزارة خاصة مع قرب افتتاح مكتب لوزارة العمل في مدينة الضبعة لخدمة المشروع وخطة الوزارة الخاصة بتوفير كافة الموارد البشرية اللازمة للعمل في مشروع إنشاء المحطة.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، وخالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، ومنال عبد العزيز وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير ،وكريمة عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، ومن جانب الشركة ناتاليا بيلدياييفا نائب رئيسة قطاع المحاسبات بالشركة، والدكتور أحمد العتيق رئيس المكتب التمثيلي للشركة بالقاهرة.