شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: لا بد من التركيز على دور المرأة فى سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأست الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة جلسة بعنوان "المرأة في سوق العمل " وذلك خلال فعاليات "المؤتمر الختامي لعرض نتائج تحليل بيانات التعداد الإقتصادي الخامس لمصر لعام 2017 / 2018"، والذى نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية التركيز على دور المرأة في سوق العمل، لافتة إلى أن المرأة قد كسرت الحواجز الزجاجية فى العديد من المجالات، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك الكثير من العقبات التي تواجه المرأة في سوق العمل، مؤكدة على أهمية طرح سياسات خاصة بالمرأة والأسرة وتوفير بيئة عمل آمنة ، كما تضمنت الجلسة فتح باب النقاش حول دور المرأة في القطاع الاقتصادي.

وشهدت الجلسة حضور كلا من الدكتورة حنان نظير مستشارة المجلس القومي للأجور، والدكتورة ياسمين فؤاد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، والاستاذة هبه الشافعي سيدة الأعمال.

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر تضمن عدة جلسات ناقشت تعظيم العائد الاقتصادي للمنشآت الاقتصادية، وعرض ملخصات السياسات ، والنشاط الاقتصادي والسياسات العامة، و تطوير استمارة التعداد الاقتصادى القادم.