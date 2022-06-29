شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض الهند الموسمى يسيطر على البلاد.. شاهد تفاصيل حالة الطقس وتحذيرات الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحة أن البلاد تشهد استقرارا بالأحوال الجوية ودرجات الحرارة حول معدلات الطبيعية.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من درجات الحرارة المحسوسة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات ، وذلك بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

ووجهت عدد من النصائح المهمة للمواطنين منها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فى فترة الظهيرة التى يتم فيها تسجيل أعلى درجات حرارة، وارتداء غطاء الرأس ، وعدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية ، والإكثار من شرب السوائل المرطبة، وارتداء ملابس فاتحة اللون.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعات طفيفة مع بداية الأسبوع القادم فى درجات الحرارة لتتراوح درجات الحرارة على القاهرة على سبيل المثال بين 35 و 36 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.