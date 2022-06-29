شكرا لقرائتكم خبر عن نقابتا المهندسين والتجاريين تناقشان محاور وقضايا الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، الدكتور حاتم قابيل – الأمين العام لنقابة التجاريين بمقر النقابة العامة للمهندسين لبحث الرؤى المشتركة للنقابات المهنية في الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

ويأتي اللقاء في إطار حرص نقيب المهندسين على التواصل و التنسيق مع كل النقابات المهنية، لبلورة رؤية متكاملة وتوافقية، حيث تبادل النبراوي وقابيل وجهات النظر بشأن العمل النقابي، مشددين على أهمية دور النقابات لكونها مظلة جامعة لنحو 20 مليون فردا، يمثلون قطاعا عريضا من الطبقة المتوسطة المصرية، بما تضمه من أصحاب الكفاءات والخبرات في كل المجالات الحيوية.

واستعرض النبراوي مع الأمين العام لنقابة التجاريين، المحاور المبدئية ورؤية نقابة المهندسين بخصوص الحوار الوطني، وأيضا الرؤى المشتركة التي تم التوصل لها مع عدد من النقابات المهنية.

وثمن قابيل البنود والمحاور التي تم التوافق عليها، وبينها أن النقابات المهنية هي الجهة الاستشارية المهمة للدولة المصرية، بما تضمه من خبرات مهنية في كل التخصصات، والتشديد على ضرورة التعاون اللازم بين الأجهزة التنفيذية والنقابات المهنية، ما يساهم في مسيرة التنمية في الدولة المصرية.

والتأكيد على ضرورة حظر ممارسة العمل السياسي داخل النقابات المهنية، ورفض تدخل الأحزاب السياسية في النقابات بأي شكل من الأشكال.

وأيضا أهمية تقديم النقابات المهنية لأفكار ورؤى تعبر عن المجتمع، كل في مجاله، وتساهم في معالجة مشاكله، وكذلك ضرورة تعديل قوانين النقابات المهنية التي لا تواكب المستحدثات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، ولا تتماشى مع المستقبل.

إضافة إلى التأكيد على الدور الفاعل للنقابات المهنية فيما يتعلق بالتوعية بأداء وجهود الدولة في سبيل التنمية وتطوير المجتمع، والدور الوطني للنقابات المهنية في إطار السياسة العامة للدولة، بجانب البند المقترح من قبل نقيب المهندسين، والخاص بضرورة دعم التواصل والالتحام بين الدولة والنقابات المهنية، واقتراح عقد لقاء دوري بين رؤساء النقابات بحضور رئيس الوزراء، والوزراء المختصين، لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأي مشكلة في قطاعات المجتمع المختلفة.