شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشارك الملك حمد بن عيسى فى افتتاح المبنى الجديد لمطار البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، في افتتاح المبنى الجديد في مطار البحرين الدولى، في العاصمة البحرينية المنامة.

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشروعات تجديد مطار البحرين ستعزز من دعم البحرين في قطاع خدمات النقل والشحن الجوي، والذي توليه الدولتان الشقيقتان أهميةً كبيرة في إطار المجالات المتعددة للتعاون الثنائي بينهما