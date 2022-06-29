شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 21 طالبا للمستشفى بكفر الشيخ بعد انهيار سقف منزل عليهم خلال درس خصوصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت، منذ قليل، مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، سقوط سقف منزل على طلاب بالصف الثالث الثانوى العام أثناء قيامهم بأخذ درس خصوصى، لـ21 مصابا، وجرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى الحامول المركزى.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول يفيد بانهيار سقف منزل بمدينة الحامول نتج عنه وقوع إصابات.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية المختلفة إلى موقع البلاغ وتبين سقوط سقف على طلاب أثناء درس خصوصى، حيث تبين أن جميع المصابين طلاب بالصف الثالث الثانوى.

وأعلنت الدكتورة الهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ بمستشفى الحامول المركزى، لاستقبال 21 مصابا نتيجة انهيار السقف وذلك بعد أن جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفى.



السقف الذي سقط على الطلاب



سيارات الإسعاف (1)