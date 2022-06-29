شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: رباط خاص يجمع مصر والبحرين.. وتوافق فى وجهات النظر بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن هناك رباط خاص بين الشعبين والقيادتين المصرية والبحرينية بما يسمح لهما بتناول كل الأمور بشفافية وإخلاص في إطار خدمة البلدين والشعبين الشقيقين بتوافق كامل في الرؤي.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البحريني، بحثنا التعاون مع البحرين في مجالات عديدة، وأكدت الزيارة والمباحثات الأخوية بين الرئيس السيسي وملك البحرين على توافق وجهات النظر ، كما أكدت عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين والسعى لتعزيز تكاملهما".

وقال وزير الخارجية، إن المناقشات المصرية البحرينية توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة، كما تمت مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وخاصة في جانبها الاقتصادي".