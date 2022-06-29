شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى منع دخول الأطفال دون السن القانونية منطقة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانوني نهائياً لمنطقة الأهرامات بالجيزة، وتواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانوني نهائياً لمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وأكدت أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه يُسمح بدخول الأطفال دون السن القانونية بكافة المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية بما فيها منطقة الأهرامات، شرط وجود رقابة عليهم سواء من أولياء الأمور أو مشرفي الرحلات المدرسية، وذلك بهدف حمايتهم في المقام الأول، مع تعريفهم بالتاريخ والحضارة المصرية دون الإضرار بالسياحة وزوار مصر، نتيجة أي سلوكيات خاطئة، مُشيرةً إلى أنه يُطلب من كافة زوار المناطق الأثرية إظهار إثبات الشخصية قبل قطع التذكرة، وذلك ليتم احتساب قيمة التذكرة حسب سن الزائر أو تقدير من يتم إعفاؤهم.

وفي سياق متصل، تصدر الوزارة تصاريح سنوية لجميع المناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتوحة للزيارة، للمصريين من جميع الأعمار، حيث يصل سعر التصريح السنوي للمصريين والعرب المقيمين إلى 400 جنيه سنوياً، ولتلاميذ المدارس الحكومية والخاصة والدولية 50 جنيهاً سنوياً، وطلاب الجامعات المصريين والعرب المقيمين 125 جنيهاً سنوياً، وذلك تشجيعاً لزيارة الأطفال وطلاب المدارس للمناطق الأثرية والمتاحف، وإثراء معارفهم وتجاربهم بما تتمتع به بلدهم من مقومات سياحية وأثرية متنوعة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

الرئيس السيسى: التكاتف ووحدة الصف العربى أقوى السبل لدرء المخاطر الخارجية

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الصخير الملكى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد أن التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف يعتبر من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي ككل.

غدا إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون غدا، الخميس، الموافق 30 يونيو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. نقل 21 طالبا للمستشفى بكفر الشيخ بعد انهيار سقف منزل عليهم خلال درس خصوصى شهدت، منذ قليل، مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، سقوط سقف منزل على طلاب بالصف الثالث الثانوى العام أثناء قيامهم بأخذ درس خصوصى، لـ21 مصابا، وجرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى الحامول المركزى.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول يفيد بانهيار سقف منزل بمدينة الحامول نتج عنه وقوع إصابات.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية المختلفة إلى موقع البلاغ وتبين سقوط سقف على طلاب أثناء درس خصوصى، حيث تبين أن جميع المصابين طلاب بالصف الثالث الثانوى.

وأعلنت الدكتورة الهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ بمستشفى الحامول المركزى، لاستقبال 21 مصابا نتيجة انهيار السقف وذلك بعد أن جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفى. هيئة المساحة: غدا هو أول أيام شهر ذى الحجة لعام 1443

أعلن المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الخميس القادم هو أول أيام شهر ذى الحجة من عام 1443 هجريا .

وأوضح جودة أنه طبقا لنتائج الحسابات الفلكية فإن هلال شهر ذى الحجة لعام 1443 هجريا سيولد فلكيا يوم الاربعاء 29 من شهر ذو القعدة لعام 1443 الموافق 29 يونيو فى تمام الساعة 4 والدقيقة 53 بتوقيت مصر ويغرب الهلال بعد غروب شمس الرؤية فى جميع المدنالمصرية بمدد مكث ما بين 32 إلى 37 دقيقة لرؤية الهلال فى حالة وضوح الرؤية و تستطيع اللجان فى حالة خلو السماء من الأتربة والسحب من إثبات رؤية هلال الشهر، والاحتفال بأول شهر ذى الحجة من عام 1443، وفى حالة رؤية الهلال سيكون يوم الخميس الموافق30 يونيو هو أول أيام شهر ذى الحجة 1443 فلكيا.

ونظرا لأن الحساب الفلكي في تحديد بدايات الشهور الهجرية يمثل عاملا مساعدا للجان الراصدة للأهلة حتى يتحقق حديث الرسول صلالله عليه وسلم لرؤية هلال شهر رمضان "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" و تقوم اللجان المنتشرة في المحافظات السبعة بإبلاغ نتائج الرؤيهبعد نهايه الوقت المناسب للرؤية و التي تبني عليها دار الافتاء المصرية نتيجه اعلان رؤية هلال أول شهر ذى الحجة .

البحوث الإسلامية: الحجاب فرض ودعوة البعض للناس بإفتاء أنفسهم انحراف

أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بيانًا قال فيه: إنه يتابع بشكل دقيق تلك القضايا التي تتناولها وسائل التواصل الاجتماعي وتتصل بالناس وعقيدتهم اتصالًا مباشرًا، فقد خرجت علينا في الأيام الأخيرة أصواتٌ غريبةٌ عن قواعد العلم وآداب الفتوى، راحت تدندن حول قضايا دينيَّةٍ ثابتةٍ، تدَّعي بذلك الفهم الصَّحيح! ومن هذه القضايا «قضيَّة الحجاب»، والَّذى يؤكِّده مجمع البحوث الإسلاميَّة ابتداءً أنَّ الحجاب فرضٌ، دلَّ على فرضيَّته الكتاب والسُّنَّة والإجماع وغيرها من المصادر.

أضاف المجمع أنَّ من القرآن الصَّريح قول الله ﷻ: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ... ﴾ [المؤمنون: 31]، فضلًا عن آياتٍ وأحاديثَ أخرى، وكلامٍ للفقهاء قاطعٍ في المسألة، ولا يباح بعد هذا لآحاد النَّاس – ولو كانوا من المنتسبين للعلم- أن يخرجوا على الأحكام الثَّابتة المستقرَّة بالنَّصِّ والإجماعِ الَّتي أصبحت جزءًا من هويَّة الأمَّة، وخاصَّةً إذا خرق كلام هؤلاء قواعد العلم، وتجاوز مناهج العلماء، وضوابط الفكر، وأصول الاستنباط.

الرعاية الصحية: اعتماد 4 منشآت صحية جديدة ببورسعيد وفقًا للمعايير القومية

ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن خالص تمنياته بأن تشهد الفترة القادمة مزيد من الإنجازات والإنجازات التي تُبنى على هذه الثورة العظيمة، مما يسهم في استعادة ثقة الشعب المصري في دولته العظيمة، وكذلك ترسيخ مكانة مصر عالميًا بين جميع دول العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس إدارة الهيئة، رقم (52)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل ورسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية، لضمان استمرارية أداء دور الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية، وكذلك دعم الاحترافية في إدارة وقيادة الرعاية الصحية.