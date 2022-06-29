شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 نصائح لحج آمن بدون الإصابة بالأوبئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح المهمة التي يجب على الحاج اتباعها خلال أداء مناسك الحج والتي تضمنت:
1- عد التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر لفترة طويلة واستخدام الشمسية
2- الحرص علي الاغتسال وعدم مشاركة المناشف والملابس مع الآخرين
3- استخدام سجادة صلاة خاصة
4- يجب غسيل الملابس وأغطية الفراش جيدا وتعريضها للشمس
5- عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسيل اليد وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدم شمسية.