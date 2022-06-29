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الصحة تكشف 5 نصائح لحج آمن بدون الإصابة بالأوبئة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح المهمة التي يجب على الحاج اتباعها خلال أداء مناسك الحج والتي تضمنت:

1- عد التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر لفترة طويلة واستخدام الشمسية 

2- الحرص علي الاغتسال وعدم مشاركة المناشف والملابس مع الآخرين 

3- استخدام سجادة صلاة خاصة 

4- يجب غسيل الملابس وأغطية الفراش جيدا وتعريضها للشمس 

5- عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسيل اليد وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدم شمسية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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