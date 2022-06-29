شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 نصائح لحج آمن بدون الإصابة بالأوبئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح المهمة التي يجب على الحاج اتباعها خلال أداء مناسك الحج والتي تضمنت:

1- عد التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر لفترة طويلة واستخدام الشمسية

2- الحرص علي الاغتسال وعدم مشاركة المناشف والملابس مع الآخرين

3- استخدام سجادة صلاة خاصة

4- يجب غسيل الملابس وأغطية الفراش جيدا وتعريضها للشمس

5- عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسيل اليد وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدم شمسية.