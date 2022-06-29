شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التظلم على مخالفات سياراتك إلكترونيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النيابة العامة، طريقة جديدة لقائدي السيارات عن طريق موقعها الإلكتروني، للتظلم على المخالفات المرورية بدون الذهاب إلى مقر النيابة عبر البوابة الإلكترونية، ولتخفيف الزحام على الوحدات المرورية وتشمل خطوات التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا ما يلى:





1ـ الدخول على الموقع الرسمى للنيابة العامة

2ـ الضغط على أيقونة التظلمات واختيار تظلمات رخص المركبات

3ـ كتابة الرقم القومى فى الخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.

4ـ تظهر المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

5ـ تحديد المخالفة التى تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على تظلم

6ـ تظهر الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها أضغط موافق

7ـ تظهر البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، فى الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب

8- تظهر بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه فى المتابعة