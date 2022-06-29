شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تصحيح امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة، سيبدأ اليوم الأربعاء، بعد انتهاء المركز القومي للامتحانات التابع للوزارة من مرحلة تكويد أوراق البابل شيت، ومطابقة بيانات الطلاب في بوكليت الأسئلة مع أوراق إجاباتهم في البابل شيت، موضحة أن تصحيح امتحانات المواد غير المضافة للمجموع أوشكت على الانتهاء.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.