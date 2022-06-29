شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يتفقد شركة حلوان للصناعات غير الحديدية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اليوم المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها .

فى البداية إطلع وزير الدولة للإنتاج الحربى على عرض تقديمي عن أنشطة شركة حلوان للصناعات الغير حديدية والتى تقوم بتصنيع السبائك غير الحديدية من المسبوكات والمبثوقات والكابلات الكهربائية والمسحوبات والمدرفلات لتلبية متطلبات القوات المسلحة وذلك بالتعاون مع كافة الشركات التابعة للوزارة ، كما تقوم الشركة بإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية متطلبات القطاع المدني من الموصلات الهوائية ذات الجهد المنخفض من (الألومنيوم – الألومنيوم الصلب – الألومنيوم الدراى – النحاس) وتقوم الشركة أيضاً بإنتاج كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة ( Xlpe) و مادة (PVC).

كما إطلع الوزير "مرسى" على الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي تشارك في تنفيذها الشركة إلى جانب الإطلاع على خطط المشروعات المستقبلية التي تقوم بها من أجل التطوير وزيادة العملية الإنتاجية.

عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بجولة تفقدية لخطوط الإنتاج بالشركة وشملت الجولة مشروع مصنع شرائط النحاس وسبائكه والذى يتم من خلاله توفير خامات إنتاج وتصنيع أعيرة الذخائر الصغيرة من سبائك النحاس والصلب المغطى بالتمباك ويمر الإنتاج بمصنع شرائط النحاس وشرائطه بـ ( 4 ) مراحل وهى ( السباكة – الدرفلة – المعاملات السطحية/ القص والتغليف – إختبارات القياس والجودة ) ، كما تفقد الوزير " مرسى " مصنع الكابلات والذى يقوم بإنتاج الموصلات الهوائية والتى تستخدم لنقل الطاقة الكهربائية لمسافات طويلة ومثبتة على ابراج ضغط عالى لشبكات النقل والتوزيع ويتم انتاجها من ( النحاس / الألومنيوم ) كما ينتج كابلات مصنعة من النحاس / الالومنيوم معزولة (PVC / XLPE) مسلحة وبدون وتستخدم فى نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهود المنخفضة ، كما تم المرورعلى مشروع مصنــــع المحولات الزيتية والذى يهدف لتصنيع محولات توزيع الجهد الكهربى (محولات مغمورة بالزيت) بجودة عالية بسعة تصل إلى (3) ميجا فولت أمبير وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة العمل لتعميق تصنيع هذا المحول من خلال إستغلال الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالشركة التى تساهم فى صناعة أجزاء المحول .

وخلال الجولة، أجرى "مرسى" حواراً مع العاملين للإطمئنان علي أوضاعهم وحرص أيضاً على الاستماع إلى آرائهم حول تطوير ظروف وبيئة العمل وأكد للعاملين على خطوط الإنتاج أن شركة " حلوان للصناعات الغير حديدية " تضم نخبة من المهندسين والفنيين والإداريين ذوي الكفاءة العالية والذين يتم الحرص دوماً على تأهيلهم وإمدادهم بأحدث ما تم التوصل إليه العالم من تكنولوجيات تصنيعية، مشيرا إلى حرص الوزارة الدائم على التعاون والإنفتاح على كافة الشركات العالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم فى مختلف مجالات التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة .

كما شدد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد لقاءات دورية مع العاملين والتواصل الجيد معهم وإطلاعهم على أحدث المستجدات والموقف الحالي للشركات وسماع مطالبهم وإشراكهم في عملية صنع القرار وذلك حتى يشعرالعاملين بأن هم من يصنعون القرار، وأيضاً الحفاظ على التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة.