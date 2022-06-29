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غدا إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

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مصطفى مدبولى - أرشيفية القاهرة - سامية سيد - مصطفى مدبولى - أرشيفية

كتبت هند مختار

الأربعاء، 29 يونيو 2022 10:21 ص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون غدا، الخميس، الموافق 30 يونيو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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