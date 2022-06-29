شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 15 رحلة إلى جدة والمدينة المنورة لنقل ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران، علي مدار اليوم الأربعاء، 15 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، وذلك بواقع 6 رحلات جوية إلى جدة، و8 رحلات إلي المدينة المنورة من بينهم رحلة جوية من مطار الأقصر إلى المدينة المنورة.

ومن المقرر أن تنقل رحلات مصر للطيران إجمالي 2345 حاجا من حجاج قرعة الضباط والجيزة والقاهرة والمنوفية وسوهاج وأسوان والاقصر وقنا والبحر الأحمر ودمياط والقليوبية وتضامن كفر الشيخ والاسكندرية وشمال سيناء ومطروح وبعثة الداخلية وعمل.

وكانت أعلنت مصر للطيران، عن نقل حجاج دولتي فلسطين ومالي هذا العام عبر رحلات خاصة تقلع من مطار القاهرة الي المملكة العربية السعودية، لنقل 1330 حاجا من الأشقاء الفلسطينين علي متن 5 رحلات جوية إلى جدة ، كما تنقل مايقرب من 2100 حاج من حجاج باماكو بدولة مالي علي متن 7 رحلات جوية إلى المدينة المنورة.