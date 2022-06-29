شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أعمال مستحبة خلال العشر الأوائل من شهر ذى الحجة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، الاربعاء، 9 أعمال يستحب القيام بها خلال العشر الأوائل من ذى الحجة.

وتضمنت هذه الأعمال التهليل والتكبير والتحميد، وكثيرة الذكر، وصوم أول تسعة أيام من ذى الحجة، ويستحب لمن يريد أن يضحى ألا يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره كثرة الذكر: كثرة الذكر: يستحب الإكثار من الذكر في العشر من ذي الحجة قال الله عز وجل : ويذكروا اسم الله في أيام معلومات التهليل والتكبير والتحميد التهليل والتكبير والتحميد قال النبى صلى الله عليه وسلم " ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

الصوم

يسن صوم أول تسعة أيام من ذي الحجة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس.

يستحب لمن أراد أن يضحي، الا يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره.

صيام يوم عرفة:

قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «صيام يوم عرفة أحتسب على اللّه أن يكفّر السّنة الّتي قبله والسّنة الّتي بعده» رواه مسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» (موطأ مالك). لبس الثياب الحسن يوم العيد لبس الثياب الحسن يوم العيد الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما قال " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحى بأسمن ما نجد"

الدعاء يوم عرفة:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما عمل آدميّ من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها -أي: فتوضع في ميزانه- وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا» (رواه الترمذي).

ذبح الأضحية

المحافظة على نظافة الأماكن العامة



كثرة الذكر

التهليل و التكبير والتحميد



الصوم

كثرة الذكر: يستحب الإكثار من الذكر في العشر من ذي الحجة قال الله عز وجل : ويذكروا اسم الله في أيام معلومات



الشعر والاظافر



صيام يوم عرفة



الدعاء يوم عرفة



لبس الثياب الحسن



ذبح الاضحية